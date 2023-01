Politi lukker efterforskning af fem-årig piges død

FREJLEV:Efterforskningen af den tragiske ulykke, hvor en fem-årig pige fra en børnehave i Frejlev druknede 9. maj sidste år, er nu endegyldigt lukket.

Det har Statsadvokaten afgjort, oplyser politikommissær Michael Karstenskov.

Drukneulykken skete 9. maj omkring kl. 11.10. Den fem-årige pige var angiveligt kravlet over et hegn i børnehaven, hvorefter hun faldt ned i et bassin i nærheden.

Efter at have efterforsket ulykken lukkede politiet i første omgang sagen og udtalte dengang, at omstændighederne omkring ulykken var blevet undersøgt grundigt. Konklusionen var, at der var tale om en dybt tragisk ulykke, og at der ikke var grundlag for at sigte eller tiltale nogen for overtrædelse af straffeloven eller anden lovgivning.

Familie klagede

Det var pigens familie ikke tilfreds med, og de klagede til Statsadvokaten over det, de kaldte en mangelfuld efterforskning.

Familien mente, at der var uoverensstemmelser mellem kommunens redegørelse i sagen og politiets efterforskning, og ville derfor have politiet til at undersøge flere ting.

I juni genoptog Nordjyllands Politi så efterforskningen på egen hånd, men den har altså ikke ført til et andet resultat.

- Den yderligere efterforskning har fortsat ikke vist, at der er begået noget strafbart, siger Michael Karstenskov.

Også Statsadvokaten har valgt at lukke sagen med den begrundelse, at der ikke er sket en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om pligtforsømmelse.

Statsadvokaten har lagt vægt på, at politiet har efterforsket sagen grundigt, og at der ikke er omstændigheder, der understøtter det, som klagen fra familien anfører, oplyser Michael Karstenskov.