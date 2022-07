Politi mangler tip i sagen om to påsatte brande

LØGSTØR:Politiet mangler stadig et gennembrud sagen om to påsatte brande i en spejderhytte nær Løgstør. 11. juli offentliggjorde politiet overvågningsbilleder fra spejderhytten, men det har endnu ikke givet nogle afgørende oplysninger.

Derfor beder politiet nu igen om offentlighedens hjælp.

- Vores efterforskning af brandene er stadig verserende. Vi har fortsat spor at forfølge – og vi er også interesseret i flere henvendelser fra borgere, der måtte have informationer i sagen eller i øvrigt har gjort nogle interessante observationer omkring gerningstidspunkterne, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg i en pressemeddelelse.

Den påsatte brand skete 2. juli om aftenen, da en ukendt gerningsmand brød ind i en spejderhytte nær Løgstør, hvor han satte ild til noget træ inde i hytten. Branden blev hurtigt slukket af brandfolk.

Få dage senere – 16. juli – blev der igen påsat en brand samme sted, hvor brandvæsnet måtte rykke ud og slukke en brand i et skur.

Politiet efterlyser denne maskeret gerningsmand, der brød ind i en spejderhytte nær Løgstør og satte ild Foto Nordjyllands Politi

Rødlig knallert har interesse

Et af de spor, som politiet følger og gerne vil have flere informationer omkring er et vidne der 2. juli omkring kl. 20.30, har set en person komme kørende på en rødlig knallert, der ad Brøndumvej kørte i retning mod gerningsstedet kort tid før den første brand. Noget tyder på, at der er et vist sammenfald med knallertførerens signalement og den person, der er på overvågningsbillederne fra spejderhytten.

Derfor vil politiet gerne høre fra borgere, der kan have generelle informationer eller informationer om personen på denne rødlige knallert. Knallerten er muligvis en rød metal-scooter af nyere årgang med runde lygter, formentlig af mærket PGO og uden nummerplade.

- Denne person er interessant for efterforskningen. Vi skal have talt med pågældende for at klarlægge, hvorvidt vedkommende har en forbindelse til sagen, siger Niels Kronborg.

- Ring på 114 – og gør det hellere én gang for meget end én for lidt. Vi ved, at påsatte brande helt forståeligt skaber utryghed for borgerne i lokalområdet. Derfor skal vi have den her sag opklaret, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

På overvågningsbillederne fra spejderhytten, ses en maskeret person, mens han bryder ind. Han har følgende signalementet:

Robust kropsbygning, sort trøje, mørke bukser, grå strømper, sorte sneakers med hvid sål og grå handsker samt en sort elefanthue.