Kvinde fundet død i Aalborg

Onsdag kl. 9.41 modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at kvinden var fundet død på Reno-Nords område på Troensevej 2 i Aalborg Øst.

Politiet er desuden til stede på en adresse i Nørresundby.



- Vi har iværksat en efterforskning af dødsfaldet med henblik på at klarlægge dødsårsagen, fortæller politikommissær og efterforskningsleder Carsten Straszek, Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Han oplyser, at der formentlig er tale om en grønlandsk kvinde på mellem 40 og 65 år, og at det ikke umiddelbart er muligt for politiet med sikkerhed at konstatere, om det drejer sig om et naturligt dødsfald.

De pårørende er endnu ikke underrettet, da politiet i øjeblikket arbejder på at identificere kvinden.

