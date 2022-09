Politi med trukne våben ved gymnasium

AALBORG:Skarpt bevæbnet politi med maskinpistoler og indtil flere patruljevogne ved Hasseris Gymnasium sendte tirsdag kort efter kl. 17 pulsen i vejret hos forbipasserende forældre.

Først kontaktede de deres barn, der går på gymnasiet, for at sikre sig, at alt var okay. Derefter blev Nordjyske kontaktet for at høre, hvad der foregår.

Det spørgsmål har gymnasierektor Ole Droob svaret på.

- Det er en øvelse, og det har vi også skiltet med flere steder. Vi havde det faktisk også for 14 dage siden, og det hele er ret udramatisk, oplyser Ole Droob.

Der er skiltet med politiets øvelse flere steder på gymnasiets område, oplyser rektor Ole Droob. Foto: Henrik Bo

Ifølge Nordjyskes mand på stedet foregår selve øvelsen inde på selve gymnasiet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til øvelsen fra Nordjyllands Politi.