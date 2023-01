Politi: Meld jer selv eller navne og billeder ryger ud i pressen

AALBORG:Nordjyllands Politi har nu fastlagt identiteten på tre mænd, som mistænkes for at stå bag knivstikkeriet på Tove Ditlevsens Vej i Aalborg fredag 27. januar 2023.

Meld jer selv, lyder opfordringen fra politiet til de formodede gerningsmænd.

Klokken 15.03 i fredags modtog Nordjyllands Politi anmeldelsen om knivstikkeriet på Tove Ditlevsens Vej.

En mand var blevet ramt af knivstik og blev senere – efter behandling på hospitalet – meldt i stabil tilstand.

Siden overfaldet har Nordjyllands Politi efterforsket hændelsen intenst for at klarlægge forløbet før, under og efter overfaldet. Og politiets indsats har båret frugt:



- Vi betragter knivstikkeriet som et internt opgør i det kriminelle miljø, og vores efterforskning har ført til en konkret mistanke til tre formodede gerningsmænd på henholdsvis 20, 21 og 26 år, lyder det fra politikommissær Kenneth Rodam i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at politiet har forsøgt at anholde de tre mistænkte på flere forskellige adresser.



Politikommissæren er derfor nu meget klar i mælet:



- De mistænkte ved, at vi leder massivt efter dem, og vi har også hørt fra dem via advokater og pårørende. Vi opfordrer de tre mistænkte til hurtigst muligt at melde sig selv. Melder de ikke sig selv inden i morgen klokken 13.00, vil de mistænkte blive eftersøgt med navn og billede i pressen, siger Kenneth Rodam.