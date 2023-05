Politi og skadestue: God stemning til karneval

AALBORG:Et særdeles roligt karneval indtil nu.

Sådan lyder status på skader klokken 12.40, hvor festen er i fuld gang i Aalborgs gader.

- Sammenlignet med sidste år har det været et særdeles roligt karneval indtil nu. Vi har på nuværende tidspunkt behandlet 10 personer i den fremskudte skadestue ved Ansgars Kirke. Der har været tale om småskader pga. glasskår. Derudover har vi haft fem ambulancekørsler relateret til karneval, oplyser Kenneth Lübcke, enhedschef fra Den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland.

Også Nordjyllands Politi melder om god stemning under karnevalet.

- Indtil videre går det planmæssigt frem, og vi har kun ganske få gange måtte gribe ind over for nogle småforseelser. Der har været en enkelt anmeldelse om uoverensstemmelser mellem nogle personer, som førte til en kortvarig anholdelse, hvor én person blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Generelt er karnevallet ellers forløbet roligt indtil nu, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Flere af deltagerne er nået til Kildeparken, hvor festen fortsætter. Og her vil politiet også være til stede.

- Vi er stadig tilstede i optoget, og vi vil være tilstede i Kildeparken hele dagen. Den mobil politistation står lige over for Kildeparken ved Ansgars Kirken. Vi sørger for at være synlige og skabe tryghed. Skulle der opstå uroligheder, står politiet klar til at gribe ind, oplyser Henrik Skals.

Politiet oplyser også, at Limfjordsbroen nu er åbnet for trafik igen.