Politi: Rolig start på karneval - der er rigtig mange med i år

AALBORG:De første karnevalsoptog er nu i bevægelse og der er - ikke overraskende - rigtig mange festglade deltagere i år.

Nordjyllands Politi melder om en fredelig start på karnevalet, og samtidig tyder det også på, at festen bliver ekstra stor i år.

- Der er rigtig, rigtig mange med i år, og min fornemmelse er, at det kommer til at tage lang tid, før de sidste når ind i Kildeparken, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Nordjyllands Politi vil også være massivt til stede under karnevallet og opfordrer til, at deltagere og tilskuere følger politiets anvisninger. Der vil være dialogbetjente i gule veste, og betjente i deres sædvanlige politiuniform, på motorcykler og på almindelige cykler.

Region Nordjylland har etableret en fremskudt skadestue ved Ansgars kirken på Vesterbro, lige op ad Kildeparken, og her vil politiet også være til stede.

- Karnevallet i Aalborg er en festlig begivenhed, og sådan ønsker politiet også, at det skal afvikles. Vi har glædet os til igen at kunne bistå til disse store arrangementer og her er for alvor en af de opgaver, som løfter sig op over hverdagen. God ro og orden er vores kerneopgave og vi vil gøre vores for, at karnevallet bliver en tryg og festlig oplevelse for både deltagere og tilskuere, siger Anders Uhrskov.