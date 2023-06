Politi satte gps på bil - nu er to mænd dømt for flere stilladstyverier

NORDJYLLAND:I løbet af 2022 plyndrede to mænd især byggepladser, hvor de primært stjal stilladser, inden de til sidst blev taget på fersk gerning.

Onsdag blev en 32-årig mand så idømt to års fængsel, og en 34-årig mand blev idømt et år og otte måneders fængsel for 16 tyverier af stilladser og værktøj fra byggepladser og lagre til en samlet værdi af 660.000 kroner.

Det oplyser anklager Katja Gram.

De to mænd slog til mod byggepladser og lagre i Aalborg-området og Vendsyssel. Udover et par tyverier i 2021 opererede tyvene især i foråret sidste år.

I starten havde de også selv en trailer med til at fragte de stjålne stilladser på, men de fandt hurtigt ud af, at det var lige så nemt også at stjæle en trailer på gerningsstedet.

Så ved de efterfølgende tyverier kravlede mændene over hegnet til byggepladsen eller lagerområdet og klippede et hul i hegnet, så de kunne læsse den stjålne trailer med stillads og køre derfra, fortæller anklageren.

Stor efterforskning

Efterforskningen mod de to mænd har været meget omfattende. Der var nemlig en del videoovervågning fra gerningsstederne, som krævede noget benarbejde for at finde frem til de to dømte.

Udover, at det var mørkt når tyverierne skete, så var personerne på videoerne maskerede, og i flere tilfælde var det vanskeligt at se, hvilke biler der blev brugt i forbindelse med tyverierne.

Men politiet fik efterhånden sporet sig frem til tre biler, som man mente, gerningsmændene brugte. To af bilerne blev - i al hemmelighed - monteret med en gps-sender på baggrund af den konkrete mistanke.

Og det var sådan, de to mænd blev fanget.

15. juli 2022 omkring midnat kunne politiet se, at en af bilerne holdt stille på en byggeplads ved Vodskov. Da politiet kørte ud til adressen, var de to mænd på vej væk med en trailer fyldt med stilladser.

Mændene blev anholdt og varetægtsfængslet dagen efter.

Løsladt efter dom

I retten erkendte den 32-årige det forhold, han var taget på fersk gerning i sammen med nogle færdselsforseelser. Men eller ville han ikke udtale sig under den fem dage lange retssag, fortæller Katja Gram.

På den 32-åriges telefon havde politiet dog fundet 20 salg af stilladser, som han ikke kunne fortælle, hvor stammede fra. Det blev et væsentligt bevis i sagen mod ham.

Den 34-årige kunne derimod erkende en del af anklagerne mod ham, og han forklarede, at han havde stjålet stilladserne sammen med en anden person, som han dog ikke ønskede at sætte navn på.

Den 34-årige anså stilladstyverierne for drengestreger og impulshandlinger, fortæller Katja Gram.

Begge mænd valgte at modtage deres domme. De blev begge løsladt efter retssagen efter at have siddet varetægtsfængslet i lidt over 10 måneder.

Katja Gram begærede ellers begge fortsat fængslet og har derfor kæret løsladelsen til landsretten.