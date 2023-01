Politiet formoder, at skole-blotter har gjort det før

FREDERIKSHAVN:Den ukendte mand, der tirsdag eftermiddag blottede sig for en mindreårig elev på Frydenstrand Skole i Frederikshavn, kan have været på spil før.

Politikommissær Peter Skovbak fortæller til Nordjyske, at der er en formodning om, at det er den samme mand, der tre gange tidligere har blottet sig over for mindreårige børn og en voksen kvinde i samme område i Frederikshavn.

De tre andre sager går dog tilbage til 2021 og 2022.

6. december 2021 omkring klokken 17.30 blottede en mand sig for tre mindreårige piger i Søparken - ikke langt fra Frydenstrand Skole.

En halv time senere var manden i Engparken, hvor han blottede sig for en kvinde.

13. september omkring klokken 15.40 var den samme mand formentlig på spil igen. Denne gang blottede han sig for en mindreårige pige på Abildstien - igen i samme område, som de andre tilfælde.

Ser sager i sammenhæng

- Vi ser sagerne i sammenhæng. Både ud fra det forholdsvis snævre geografiske område, og fordi fremgangsmåden er den samme, siger Peter Skovbak.

- Og der er nogle ting ved signalementerne, der gør, at vi har noget at arbejde videre med, tilføjer han uden at ville uddybe det nærmere.

Seneste sag skete altså tirsdag over middag, hvor den ukendte mand bevægede sig ind på skolens område og blottede sig for én elev. Han forsvandt herefter i retning mod Engparken.

Manden beskrives som 30-40 år, høj og var iført en blå hue, blå bukser og sorte sko. Og så havde han plettet hud i ansigtet.

Ekstra politi ved skole

Nordjyllands Politi har onsdag været til stede på skolen med blandt andet den mobile politistation samt med med forebyggelsesbetjente, der patruljerede omkring skolen til fods.

Politiet vil også de kommende dag være ekstra synlige i området.

Flere borgere har allerede henvendt sig med oplysninger i sagen, og politiet er fortsat interesseret i at høre fra folk, der har set noget eller ved noget.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.