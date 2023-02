Røveri ved Banegården - ung mand stukket i ryggen

Opdateret lørdag klokken 6.15 med nye oplysninger

AALBORG:Nordjyllands Politi mødte fredag aften talstærkt op omkring Banegården i Aalborg og spærrede området af.

Ifølge de første forlydender var der sket et knivstikkeri i området.

Nordjyllands Politi meddelte efterfølgende på Twitter, at man siden klokken 21.29 havde været til stede på Banegården, hvor en mand var blevet overfaldet.

Der var ganske rigtigt tale om et knivstikkeri, hvor en ung mand var blevet stukket i ryggen, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi lørdag morgen.

To unge mænd på 15 og 17 år havde på forhånd aftalt at mødes i byen med dem, som nu er formodede gerningsmænd til det røveriske overfald.

- De formodede gerningsmænd afkrævede penge af de to unge, som fik lommerne undersøgt, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

- Den ene af de unge mænd blev udsat for grov vold, og han fik et knivstik i ryggen, fortæller vagtchefen.

Den unge mand er indlagt på Aalborg Universitetshospital, men er uden for livsfare. Hans kammerat kom ikke alvorligt til skade.

Politiet: Meld dig selv

To personer er anholdt i sagen. En 16-årig mand fra Nørresundby samt en 18-årig mand fra Aalborg. Den 16-årige sigtes for grov vold og røveri. Han forventes fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Den 18-årige mand er løsladt efter endt afhøring, men er fortsat sigtet i sagen, oplyser vagtchefen.

Ud over de to anholdte, er også en tredje mand mistænkt for at have deltaget i overfaldet. Der er tale om en 20-årig mand fra Brønderslev, som politiet nu leder efter.

- Vi ved, hvem han er, og han ved, vi leder efter ham, så vi kan kun opfordre ham til at melde sig så hurtigt som muligt, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Aalborg har den seneste tid været ramt af flere voldsomme opgør, der involverer både knive og skydevåben, men Nordjyllands Politi mener ikke umiddelbart, at denne sag har sammenhæng med de seneste sager i byen.

Knivstikkeri

