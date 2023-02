Politi tog ingen chancer, da eftersøgt kriminel sendte video

NIBE:En 22-årig kendt kriminel mands forhistorie var årsag til, at Nordjyllands Politi ikke tog nogen chancer, da de lørdag formiddag kl. 8.45 blev kaldt ud til en bilbrand i Valsted nord for Sebbersund.

Den 22-årige mand fra lokalområdet skulle have siddet bag tremmer efter at have fået en dom i en anden sag. Den afsoning var han udeblevet fra, og derfor kørte han lørdag morgen rundt i en bil i Valsted, som han mistede herredømmet over på Valstedvej.

Af uransagelige årsager valgte han at sætte ild til bilen og smutte derfra. Forinden filmede han dog ildspåsættelsen og delte derefter optagelsen i en såkaldt story på det sociale medie Snapchat.

Det blev Nordjyllands Politi efterfølgende opmærksom på, så efter først at have sendt en enkelt patrulje til Valsted sammen med Nordjyllands Beredskab, blev der handlet hurtigt på stationen i Aalborg. En indsatsleder og endnu en patrulje blev sendt til Valsted med udrykning, og det var årsagen til, at lokale borgere pludselig kunne se svært bevæbnet politi bevæge sig rundt i den lille by med 246 indbyggere.

Poul Fastergaard, vagtchef hos Nordjyllands Politi, bekræfter hændelsesforløbet - ligesom han oplyser, at politiet har slået kloen i den 22-årige mand. Kort før kl. 11 blev han anholdt helt uden dramatik på Lundevej i Nibe, hvor han kom cyklende.

- Vi har ham siddende nu, og vores jurister er ved at vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, eller om han skal køres direkte til afsoning, fortæller vagtchefen.

Han ønsker ikke at oplyse, hvilken form for kriminalitet den 22-årige tidligere er dømt for - eller i hvor lang tid han er udeblevet fra afsoningen af den straf, han tidligere er idømt.