Politiaktion i nordjysk havn - kilovis af hash på skib fra Royal Greenland

FREDERIKSHAVN:Det 83 meter lange og 18 meter brede grønlandske fiskeskib "Avataq", som siden slutningen af april har ligget ved kaj i Frederikshavn Havn, har andet en fisk og 22 besætningsmedlemmer om bord.

Kl. 17 mandag eftermiddag gik Nordjyllands Politi om bord med flere patruljer, og siden er det lykkedes at finde store mængder hash på skibet.

Helt præcist 23 kilo.

- Men vi er stadig derude med henblik på at gå skibet igennem, sagde vagtchef Ole Buus fra Nordjyllands Politi sent mandag aften.

Han oplyser, at det var folk fra Toldstyrelsen, som var om bord på skibet, der opdagede en mindre mængde hash og kontaktede politiet, som derefter ved hjælp af hunde fandt meget mere.

Der er endnu ikke er anholdt nogen i forbindelse med det store fund af hash.

- Ingen af de 22 besætningsmedlemmer er gået til biddet og har sagt, at de kender til det. Men vi har sikret spor deroppe, og der er videoovervågning, og det arbejder vi på at få set nærmere på, siger Ole Buus.

- Er hashen fundet i én stor portion, eller lå det skjult over hele skibet?

- Det kan jeg ikke sige noget om i øjeblikket, siger vagtchefen.

"Avataq" blev bygget i 2019 og er det største skib i Royal Greenlands flåde af fiskefartøjer. Det har hjemhavn i den grønlandske hovedstad Nuuk, hvor det under stor festivitas blev søsat i januar 2020.

Skibet forlod Nuuk 19. april, og efter et kort besøg i den færøske hovedstad Torshavn fem dage senere nåede skibet 26. april Hirtshals. Dagen efter fortsatte skibet til Frederikshavn.

Mandag aften - efter at politiet havde forladt skibet - forlod skibet ifølge marinetraffic.com Frederikshavn med kurs mod Torshavn.

Gadeværdien af den store mængde hash vil i Danmark være på 1,15 millioner kroner ved en pris på 50 kr. per gram. Men hvis hashen var tænkt til at ramme gaderne i Grønland, er prisen helt anderledes. Her blev et gram hash ifølge det grønlandske medie sermitsiaq.ag handlet til 500 kr. i april 2020. Med den pris er den beslaglagte hash i Frederikshavn ca. 11,5 millioner kroner værd.

Kort før kl. 22 mandag aften stævnede skibet ud af Frederikshavn Havn - ifølge marinetraffic.com på vej mod Færøerne.

Tirsdag morgen fortæller Nordjylland Politi at man afsluttede aktionen på skibet mandag aften, at ingen blev anholdt, og at skibet forlod havnen sent mandag aften.