Politiet advarer: Flere anmeldelser om fyrværkeri rettet mod forbipasserende

THY-MORS:Det er blevet årstiden for fyrværkeri, og det fremgår også tydeligt af politiets døgnrapport.

Torsdag morgen fik lokalpolitiet i Thisted således en anmeldelse fra Thisted Kommune om hærværk på en toiletbygning på Vangsåvej i Klitmøller.

Her har hærværksmænd skudt en ukendt form for fyrværkeri af inde i toiletbygningen, så der er sket betydelige skader på inventaret, heriblandt er vægge væltet og ruder knust. Det vurderes, at hærværket er forøvet mellem onsdag eftermiddag og torsdag morgen.

- Vi har fået flere anmeldelser både i Nykøbing, Hanstholm og Thisted det seneste døgn om affyring af fyrværkeri, fortæller politikommissær Henrik Jensen.

I Skovparken i Nykøbing har der gennem en længere periode været affyret knaldfyrværkeri, og det er stærkt tiltagende gennem den seneste tid.

I Thisted er der kommet lignende indrapporteringer, ligesom politiet har fået flere anmeldelser om, at forbipasserende mener, der er blevet skudt imod dem med fyrværkeri.

- Det kan vi kun advare imod og på det kraftigste fraråde, siger Henrik Jensen.

Henrik Jensen tilføjer, at typen og antallet af anmeldelser ligner det, man kender fra tidligere år.

Ifølge Fyrværkeriloven er det kun tilladt for private at affyre fyrværkeri mellem 27. december og 1. januar.