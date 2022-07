Politiet advarer: Pas på svindlere - selvom de er høflige og velklædte

HOBRO:Onsdag blev en 88-årig kvinde i Hobro ringet op af en mand fra hendes bank.

Manden, der lød både høflig og troværdig, spurgte blandt andet ind til kvindens forsikringsforhold og forhørte sig til smykker i hjemmet, der jo kunne forsikres - forklarede altså den ”venlige” mand over telefonen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mens den 88-årige kvinde talte med manden fra banken, ringede det pludselig på hendes hoveddør. Udenfor stod en nydelig ung mand – og den anden mand, den ”venlige” i telefonen, sagde, at hun blot skulle aflevere sit gamle hævekort til den unge mand, da hun nemlig fredag ville få et nyt hævekort af banken. Det gjorde kvinden.



Efterfølgende blev der så hævet 10.000 kr. på kvindens konto.



Politiet i Hobro efterforsker i øjeblikket sagen.



”Vi har haft lignende bedrageriforhold før – indtil videre har vi dog kun for nylig haft denne ene sag hos os i Hobro, men jeg vil gerne advare borgerne mod den slags svindelnumre, fortæller efterforskningsleder Mikkel Brügmann.



Man skal ikke, tilføjer politikommissæren, oplyse sine koder til nogen, ligesom man skal være skeptisk og kritisk. Bankfolk kører ikke rundt og inddrager folks hævekort.

Så derfor: Bliver du ringet op af banken, og du er i tvivl, kan du lægge på og selv ringe op til din bank og spørge efter den pågældende person.