Politiet bekræfter: Fugle forgiftet i Aalborg

AALBORG:Fugle bliver forgiftet i Aalborg.

Så meget kan Nordjyllands Politi nu konkludere, efter man gennem længere tid har undersøgt sagen.

Nordjyske kunne allerede i marts fortælle, hvordan hundeluftere og Dyrenes Beskyttelse havde observeret, at der var ekstraordinært mange døde og syge fugle i området omkring Østre Anlæg i Aalborg.

Nu er man blevet klogere.

Fuglene har været igennem omfattende undersøgelser ved Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Københavns Universitet. Og nu er der et resultat.

Undersøgelsen på Københavns Universitet viser, at der er i adskillige af de indsamlede fugle er fundet spor af giftstoffet chloralose, der især bruges som musegift.

- Dyrlægerne, der har stået for undersøgelsen af dyrene, har særligt observeret, at fuglenes maver var meget fyldte med foder, hvilket også er et tegn på forgiftning, da syge fugle normalt ikke vil indtage foder i sådanne mængder for så at dø umiddelbart efter. Giftstoffet, som blev fundet i maven på fuglene, var blandet med knust foder, brød og gryn, siger politikommissær Henrik Jensen.

Måske er der stadig gift

Politikommissæren er bekymret for, at der kan være efterladt giftstoffer rundt i Aalborg, der kan betyde yderligere forgiftninger af fugle.

- Jeg finder det forkasteligt, hvis man ved en bevidst handling har efterladt giftstof i det offentlige rum på den her måde, siger Henrik Jensen.

Han opfordrer til, at man som borger og beboer i Aalborg tager en snak med sine børn og holder øje med mindre børn, når de leger i parker og andre steder, hvor der sker fodring af fugle.

Politikommissæren understreger, at Nordjyllands Politi ser med stor alvor på sagen. Spredning af giftstoffer rettet mod enkelte fuglearter betyder, at mange arter rammes og dør af forgiftning – ikke kun ved at spise det udlagte foder, men også arter, som er ådselædere forgiftes og dør.

- Hvis man som borger finder mistænkeligt foder eller andet relevant for sagen – eller har man oplysninger om, hvem som kan stå bag spredning af giftstoffer i Aalborg – skal man ringe til os på telefon 114, pointerer Henrik Jensen.

Politiet fortæller, at efterforskningen af sagen fortsætter.