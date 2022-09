Politiet efterlyser: Overskred vigepligt og sendte tysk bil i grøften

MORS:Tirsdag lige før kl. 13 var to biler involveret i et færdselsuheld på Mors.

Uheldet skete i krydset mellem Nordmorsvej og Østerbyvej, da en bilist, der kom kørende i sydgående retning af Østerbyvej og fortsatte ud på Nordmorsvej uden at overholde sin ubetingede vigepligt.

På Nordmorsvej kom i samme sekund en tysk bilist kørende, som måtte undvige og køre i grøften for at undgå et sammenstød.

Den ene part fortsatte væk fra stedet uden at give sig til kende, og den tyske bilist, en 56-årig mand med bopæl i Tyskland, var ikke i stand til at give et signalement af bilen.

Lokalpolitiet i Thisted beder nu eventuelle vidner eller enhver, der måtte ligge inde med informationer i sagen, til at kontakte politiet på tlf. 114.