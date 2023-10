Politiet fandt store mængder narko på adresse - mand fængslet

En mand i 40'erne er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have været i besiddelse af hele 1,6 kilo amfetamin.

Det oplyser anklager Mark Steffenauer.

Manden blev anholdt tirsdag på en adresse syd for Hjørring, og det var også her, at politiet fandt de store mængder narko, som manden nu er sigtet for at have haft med henblik på videresalg.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og offentligheden har derfor kun mulighed for at høre sigtelsen mod manden.

Der blev også nedlagt navneforbud i sagen.