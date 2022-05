Politiet fik et tip: 34-årig anholdt efter ransagning

BRØNDERSLEV:Det var efter et tip, at lokalpolitiet i Frederikshavn torsdag aften rykkede til Brønderslev, hvor de ved 21-tiden anholdt en 34-årig mand.

For der blev på bopælen fundet adskillige forskellige typer af stoffer, som den 34-årige i forbindelse med sin anholdelse erkendte at have været i besiddelse af.

Det fortæller politikommissær Emil Thomsen fra Nordjyllands Politi.

Der blev således fundet 75 gram kokain, 19 gram amfetamin, en større mængde forskellige piller, to peberspray og en mængde steroider.

Sagen vil få et retsligt efterspil. Den 34-årige mand er sigtet efter straffelovens paragraf 191 om euforiserende stoffer. Han blev efterfølgende løsladt.