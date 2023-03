Politiet fik tip - slog til mod lokale hash-handlere

FREDERIKSHAVN/DRONNINGLUND:Nordjyllands Politi slog onsdag til mod to adresser, hvor der var mistanke om, at der blev solgt hash.

En af adresserne var i Dronninglund, hvor politiet havde fået et konkret tip. Og det viste sig at holde vand.

For ved ransagningen fandt politiet 1,4 kilo hash samt en vægt og slagsposer, oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

En 25-årig mand er nu sigtet for besiddelse af den ulovlige røg med henblik på videresalg.

Det samme er en 45-årig mand fra Frederikshavn, efter politiet ransagede en lejlighed i byen. Her var det efterforskningen der pegede på, at var noget at finde.

I lejligheden fandt politiet 546 gram hast samt vægte og et større kontant beløb, fortæller Peter Skovbak.

Begge mænd er sigtet efter lov om euforiserende stoffer - og altså ikke den hårde narkobestemmelse i straffeloven, da det kræver en noget større mængder hash.