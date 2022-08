Politiet filmer nu også i Hjørring og Hobro

HOBRO/HJØRRING:Politiet har nu tændt for otte nye overvågningskameraer i Hjørring og i Hobro. Dermed har politiet nu fået sat alle de kameraer op, som blev bebudet på finansloven i 2018 om mere overvågning i det offentlige rum.

I Aalborg har politiet filmet i mange år, og senest har politiet fået ekstra øjne i Frederikshavn. Nu er der altså videozoner i de fire største byer i kredsen.

- Vi ved fra videozoner i Aalborg og Frederikshavn, at de her optagelser kan være et virkelig effektivt og vigtigt værktøj for vores efterforskere. Derfor er vi glade for, at vi nu også har ’ekstra øjne’ i Hjørring og Hobro. Erfaringsmæssigt ved vi, hvor straffelovsovertrædelserne oftest sker, så kameraerne er naturligvis placeret derefter, siger politiinspektør Ole Kristensen, Nordjyllands Politi, og tilføjer, at videozonerne er udvalgt i samråd med lokale beboere, aktører og kommuner, og zonerne er markeret med skiltning.

I Hjørring ’kigger’ kameraerne hovedsageligt på Strømgade, Springvandspladsen og Jernbanegade, mens der i Hobro er fokus på Adelgade og Østergade.

Politi: Vi sidder ikke og kigger nysgerrigt

De nye politikameraer er et resultat af finansloven for 2018, hvor der blev afsat midler til, at politiet kunne opsætte såkaldte tryghedsskabende kameraer.

Og politiet understreger, at kameraerne ikke er overvågning af borgerne. Det er ingen hemmelighed, hvor der filmes, og man skal heller ikke tro, at politiets medarbejdere sidder og kigger nysgerrigt med på optagelserne.

- Videozonerne er tydeligt skiltet ved alle adgangsveje til de filmede områder, så alle er med på, hvor der filmes. Men ingen ser optagelserne i det daglige. De lagres blot automatisk, og så kan vi få adgang til at se relevante optagelser, hvis vi skal opklare en konkret forbrydelse, som er sket i det filmede område. Så videozonerne kommer helt klart ofre i eksempelvis voldssager til gode, understreger Ole Kristensen.

I Nordjyllands politikreds er der nu videozoner i Aalborg, Frederikshavn, Hjørring og Hobro. Der er ikke aktuelt planer om flere videozoner, oplyser politiet.