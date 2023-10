Politiet forlænger lukning af HA-klubhus i Nørresundby

Nordjyllands Politi forlænger lukningen af Hells Angels klubhus i Nørresundby.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Der er tale om et opholdsforbud, og dermed er det fortsat ulovligt at opholde sig på adressen Østergade 24. En overtrædelse af forbuddet kan straffes med fængsel i op til to år.

Det forlængede opholdsforbud træder i kraft fra fredag aften klokken 19 og indtil videre frem til den 19. oktober klokken 14.

Opholdsforbuddet er blevet forlænget, da politiet fortsat vurderer vurdering, at der fortsat er en betydelig risiko for angreb målrettet klubhuset, som tilhører Hells Angels, på grund af den verserende konflikt mellem HA og LTF i hovedstadsområdet, fortæller chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.

Lukningen af rockerklubhuset i Nørresundby er dermed en del af en præventiv indsats for at undgå at konflikten spreder sig til andre dele af landet.

Nordjyllands Politi supplerer opholdsforbuddet med fortsat at have skærpet patruljering, i området omkring Østergade 24.