AALBORG:Politiet har nu afsluttet efterforskningen af drabet på Mia.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det samlede efterforskningsmateriale i forbindelse med Mia-sagen er nu blevet overdraget fra efterforskningen til Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Det indebærer, at der i de kommende måneder ligger et stort arbejde foran Anklagemyndigheden med en grundig gennemgang af hele sagens meget omfattende materiale, som politiet gennem et langvarigt efterforskningsarbejde har tilvejebragt.

- Først når vi har afsluttet dette arbejde, vil Anklagemyndigheden tage stilling til sagen. Derfor kan vi ikke udtale os nærmere om selve tiltalespørgsmålet for nuværende, siger specialanklager ved Nordjyllands Politi, Mette Bendix, der samtidig fastslår:

Og som følge deraf – og mens det videre arbejde med den juridiske vurdering af sagen pågår – har hverken politi eller anklagemyndighed nogen yderligere kommentarer til pressen til arbejdet med denne tragiske sag.

- Vi kan kun tilføje, at der bliver tale om et længerevarende juridisk arbejde, da det er et omfattende efterforsknings-materiale, som der skal tages stilling til, understreger Mette Bendix.

Sagen er forhåndsberammet til at foregå i Retten i Aalborg over otte retsdage fra 7. – 29. juni 2023.