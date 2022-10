Politiet har nu anholdt to mænd for røverier og vold

FREDERIKSHAVN:Politiet har nu fået fat i begge de mænd, der mistænkes for at stå bag et voldeligt røveri mod en 50-årig mand i hans lejlighed i Frederikshavn.

Først blev en 33-årig mand anholdt torsdag formiddag, og om aftenen kunne politiet så anholde en 39-årig mand, oplyser politikommissær Peter Skovbak.

Røveriet mod den 50-årige skete natten til torsdag, hvor de to mænd er sigtet for at have sparket døren til hans lejlighed ind og have overfaldt den 50-årige med spark og slag - herunder slag med en økse.

Men de to mænd er også mistænkt for at have mere på samvittigheden hver for sig.

Den 33-årige er nemlig også sigtet for et røveri mod Spar på Skagavej i Skagen onsdag aften omkring klokken 19.30, hvor han med kniv truede sig til at få udleveret penge.

Den 39-årig er sigtet for vold mod en 40-årig kvinde på banegården i Frederikshavn. Det skulle være sket omkring klokken 23.20 onsdag aften.

Begge mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring fredag formiddag.