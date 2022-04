Politiet havde fokus på sprit: Fangede mange andre

JAMMERBUGT:Skærtorsdag slog Nordjyllands Politi til i en færdselsaktion med fokus på spritkørsel i Jammerbugt Kommune.

Aktionen, der varede fra kl. 13 til 23 kastede hele 22 sigtelser af sig. Størstedelen af fangsten bød dog på andre forseelser end netop sprit. Topscorerne var kørsel uden kørekort og kørsel med håndholdt mobiltelefon, skriver Nordjyllands Politi.

- Heldigvis tog vi ikke mange spirituspåvirkede bilister i løbet af kontrollen. To blev sigtet for at køre påvirket af alkohol, mens én kørte påvirket af narko. Det er selvfølgelig glædeligt, at det ikke var flere, vi tog, men det ændrer ikke på, at sprit- og narkokørsel er farligt, så det skal man afholde sig helt fra, siger politikommissær Jess Falberg Nielsen, der var ansvarlig for aktionen.

De 22 sigtelser Her er listen over sigtelser efter politiets færdselsaktion: 3 x hastighed, heraf 2 klip

1 knallert som kørte for stærkt

4 x kørekort ikke erhvervet

1 x forkert lygteføring på cykel

3 x manøvreforseelser (fuldt stop, vigepligtsforseelser)

4 x håndholdt mobiltelefon

1 x §54 kørsel (narko)

2 x §53 kørsel (sprit)

1 x for tæt kørsel på forankørende.

2 x andre overtrædelser af færdselsloven. Nordjyllands Politi VIS MERE

Aktionen fandt sted omkring Blokhus, Hune og Saltum-området samt oplandsbyerne på vej mod Fjerritslev ad Thisted Landevej. Slutteligt var der en samlet aktion på Thisted Landevej ved Birkelse.

Og politikommissæren bebuder nye kontroller. Snart.

- Vi fortsætter selvfølgelig ufortøvet vores kontrolindsats. Det handler om trafiksikkerhed for nordjyderne. Derfor kontrollerer vi, siger Jess Falberg Nielsen.