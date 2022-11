Politiet jagter ukendt teenager i sag om drab på gravid

Politiet leder fredag intenst efter en teenager i sag om drab på gravid 37-årig kvinde. Det oplyser vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi Kim Løvkvist ved en pressebriefing klokken 09.45.

Politiet har ikke en konkret mistænkt i søgelyset, men et vidne så personen, der stak den 37-årige kvinde ned, efter at hun havde fået fri fra arbejde på et plejecenter på Samsøvej i Holbæk sent torsdag aften.

- En kollega til kvinden ser overfaldet og forsøger at gribe ind. Kollegaen løb tilbage på sin arbejdsplads og forsøgte at kalde på hjælp. Gerningsmanden når at forsvinde i det tidsrum, siger Kim Løvkvist.

Kvinden var afghansk statsborger. Manden, der efterlyses, har angiveligt også rødder i udlandet.

- Han beskrives som 18-19 år, spinkel af bygning, ikke særlig høj og med anden etnisk baggrund end dansk. Han var iført en sort hue og havde en kniv med sig, siger Kim Løvkvist.

Politiet var fremme på stedet efter fem minutter og gav livreddende førstehjælp. Kvindens liv stod ikke til at redde, og hun afgik ved døden ved ankomst til hospitalet. Spædbarnet er fortsat i live.

- Den hurtige ankomst og førstehjælp gør, at kvindens ufødte barn lader til at overleve det dramatiske overfald, siger Kim Løvkvist.

I forbindelse med pressebriefingen sagde vicepolitiinspektøren, at borgere i området ikke skal være bekymret. Han kom dog ikke nærmere ind på begrundelsen herfor.

/ritzau/