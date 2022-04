Politiet leder stadig efter 35-årig mand i sag om drabsforsøg

FREDERIKSHAVN: Nordjyllands Politi leder stadig efter den 35-årige Stefan Tahir Gaarboe Danielsen, der er mistænkt for at have medvirket til et drabsforsøg på en 25-årig mand i Frederikshavn.

Den 35-årige blev efterlyst første gang i offentligheden 31. marts, men det er altså stadig ikke lykkedes politiet at finde frem til ham.

Den efterlyste har et særligt kendetegn i form af en tatovering på halsen med teksten "LTF". Og den 35-årig har også en dyster fortid. Blandt andet bankede han en 54-årig mand ihjel med en hammer i Vodskov for 17 år siden.

25-årig stukket og slået

Det drabsforsøg, som han nu mistænkes for at have en rolle i, skete 2. marts på Abildgårdsvej i Frederikshavn kl. 00.47. Her blev den 25-årige stukket med kniv og slået i hovedet med et slagvåben.

Tre personer er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, men politiet mener altså, at den efterlyste er den fjerde gerningsmand.

- Vi mistænker den 35-årige for at have taget del i denne meget alvorlige forbrydelse. Og han skal pågribes, så han kan blive stillet til regnskab for sine handlinger, udtaler politikommissær Peter Skovbak i en pressemeddelelse.

Er muligvis i København

Politiet har i flere uger ledt intenst efter den 35-årige, men altså uden held.

- Vi ved, at han er tilmeldt en adresse i Aalborg, men det er også sandsynligt, at han kan have taget ophold andre steder, f.eks. i Købehavn, hvor han har relationer, siger Peter Skovbak og forsætter:

- Hvis man ved, hvor han er – eller har andre oplysninger i sagen – så skal man straks ringe til os på telefon 114.

Den efterlyste Stefan Tahir Gaardboe Danielsen beskrives som: