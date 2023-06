Politiet melder om særdeles roligt Thy Rock

THISTED:Der er kun småsager at finde på politiets døgnrapporter for weekenden, hvor flere end 11.000 mennesker var samlet til Thy Rock 2023 på Dyrskuepladsen i Thisted.

Politiet har været til stede på pladsen over hele weekenden og har - baseret på konkret mistanke - i løbet af fredag og lørdag visiteret 15 personer, uden at det gav anledning til sigtelser.

Den første sigtelse var for narkobesiddelse, og den faldt fredag kl. 16.32, da politiet visiterede en 28-årig lokal mand, som havde 0,1 gram amfetamin på sig.

Fredag aften kl. 21 nægtede en 31-årig mand fra Tommerup på Fyn at efterkomme politiets anvisninger, og han har derfor fået en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen.

Lørdag kl. 22.45 uddelte politiet endnu en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen til en 17-årig dreng. Den 17-årige optrådte aggressivt og tiltalte politiet patrulje med ukvemsord.

Senere samme aften kl. 23.30 kom en bare 16-årig dreng i politiets søgelys, da han gav sig til at kaste med flasker. Det blev belønnet med en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen.

Derudover har politiet noteret sig to hærværkssager, som er sket tæt på Thy Rock-pladsen, uden at sagerne beviseligt har noget med musikarrangementets gæster at gøre:

Først en sag fra Møllevej, hvor en bil på et ukendt tidspunkt mellem torsdag formiddag og lørdag formiddag har fået knust forruden, formentlig med en flaske, ligesom der er sket lakskader på bilen.

Lørdag kl. 21.45 fik politiet anmeldelse om hærværk på Skovengen, hvor en kabinescooter havde fået knækket et sidespejl, ligesom venstre side af scooteren var blevet ridset. Der sket mellem kl. 21 til 21.45 lørdag aften.