Redningsaktion forsinket af betjent - ville først skrive fartbøde til redningsmand

HANSTHOLM:29. november kl. 10.58 gik alarmen hos Kystredningstjenesten i Hanstholm.

Meldingen lød på "mand overbord", og alle redningsmænd med tilknytning til redningstationen ved, at den slags er ramme alvor, fortæller stationsleder Morten Olsen.

- "Mand overbord" er en af de værste meldinger, især afhængig af årstiden. Jo koldere vand, jo kortere tid har du til at ligge i vandet, før du begynder at tage skade. Det skal gå rigtig stærkt, når man rykker ud til en redning til søs, fordi det tager lang tid for os at komme af sted og gøre båden klar til at sejle, fortæller Morten Olsen og tilføjer:

- Når vi først har stået én gang med en person, der er død på vej ind i ambulancen, så sidder det i os.

Luften var omkring seks grader, der var overskyet og frisk vind. Uret tikkede for den person, der lå et sted i Nordsøen og ventede på hjælp.

Én af de redningsmænd, der rykkede ud til alarmen denne formiddag, var Jonas Kjær, som er deltidsansat på redningsstationen.

- Vi har omkring 15 minutter, før vi skal være sejlet ud, men fordi det tager lang tid at gøre båden klar, har redningsmændene kun mellem fem-syv minutter til at stå her, når alarmen lyder, siger Morten Olsen, og Jonas Kjær tilføjer:

- Man rykker ud, uanset, hvor man befinder sig, og om man ligger og sover eller det er nytår eller juleaften.

Jonas Kjær erkender, at han trådte hårdere på speederen end normalt på vej mod redningsstationen nede på havnen. Byskiltet i Hanstholm passerede han med en fart omkring de 86 km/t.

Lige præcis denne dag viste det sig, at den bil, der kørte bagved Jonas Kjær, var en civil politibil. Og betjenten bag rattet havde for længst aflæst speedometeret og besluttet sig for, at han gerne ville tale med Jonas Kjær om hastighedsgrænser.

- Det er først, da jeg svinger ned til redningsstationen, at jeg opdager, at der er blå blink på bilen bagved. Jeg fortsætter de sidste 50 meter ned til parkeringspladsen, hvor jeg står ud af bilen, og betjenten så kommer hen for at vise mig, at han har en lasermåling på mig, der siger 86 km/t, fortæller Jonas Kjær.

- Han sagde, at jeg skulle blive, selvom jeg spurgte, om ikke han kunne ordne det, når jeg kom i land. Selvom jeg havde givet ham mit kørekort og mine oplysninger, så holdt han fast i, at han ville skrive færdig, inden han ville lade mig gå, fortæller Jonas Kjær. Foto: Bo Lehm

Selvom den vagthavende fra redningsstationen overfor betjenten påpegede, at der var tale om en nødsituation, og at det hastede, fordi Jonas Kjær skulle med i redningsbåden, holdt betjenten fast.

- Han sagde, at jeg skulle blive, selvom jeg spurgte, om ikke han kunne ordne det, når jeg kom i land. Selvom jeg havde givet ham mit kørekort og mine oplysninger, så holdt han fast i, at han ville skrive færdig, inden han ville lade mig gå, fortæller Jonas Kjær.

Redningsbåden blev forsinket fem minutter, og Jonas Kjær fik en bøde på 5300 kr.. Derudover skal han nu op til en ny køre- og teoriprøve.

- Det er ikke lige det, man drømmer om, når man er på vej ud for at redde et liv. Det er virkelig ærgerligt, når man bare forsøger at gøre en forskel, siger han.

Stationsleder Morten Olsen har delt historien om Jonas Kjær og fartbøden på Facebook. I skrivende stund er opslaget gået viralt, med over 2200 delinger og mange indlæg i kommentarfeltet forholder sig uforstående overfor politiets ageren i sagen.

- Jeg havde virkelig ikke regnet med, at det ville blive delt så mange gange. Vi har fået virkelig stor opbakning, både fra lokale og folk langt væk. Der er lavet en indsamling til at betale bøden, og jeg er blevet kontaktet af både advokater og kørelærere, der ville hjælpe Jonas, fortæller Morten Olsen.

Politiets ageren i sagen er helt efter bogen, fastslår Midt- og Vestjyllands Politi:

- Det er Midt- og Vestjyllands Politis vurdering, at færdselsloven og udrykningsbekendtgørelsen er tydelig omkring reglerne for udrykningskørsel i forhold til at køre for stærkt, og derfor er bøden korrekt. Håndteringen af sagen vil altid være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde ud fra sagens omstændigheder, udtaler politiinspektør Martin Løye.

Stationslederen kan godt forstå politiets udmelding, men han ærgrer sig alligevel:

- Vi blev forsinket med fem minutter på grund af det her. Hvis betjenten selv en dag får brug for hjælp, kunne det godt være, han kunne tænke sig, at ambulancen, brandbilen eller redningsbåden kom frem hurtigst muligt, siger Morten Olsen og tilføjer:

- Jeg kører selv som en farmor til daglig, men når vi står i de her situationer, skal det altså gå lidt hurtigere.

- Det her rygtes i byen, så det gør det nok ikke nemmere at få folk til at melde sig som reddere. I forvejen kan vi ikke tilbyde en særlig løn, og vores område er affolket, siger stationsleder Morten Olsen. Foto: Bo Lehm

Stationslederen frygter, at sager som denne kan være med til at gøre det endnu sværere at finde folk, der vil rykke ud i redningsbådene, når det handler om liv eller død.

- Det her rygtes i byen. I forvejen kan vi ikke tilbyde en særlig løn, og vores område er affolket, siger han og tilføjer:

- Engang var havnen et stort aktiv i kommunen, men efterhånden forsvinder arbejdspladserne og bådene, så der er slet ikke så mange folk i Hanstholm, som der har været. Og det forstærker også vores rekrutteringsproblemer, fordi der ikke er nogen, der er på arbejde lokalt i byen i dagtimerne, som kan rykke ud med kort varsel. I to år har vi haft to stillinger slået op, og det er endnu ikke lykkedes at finde nogen til dem.