Politiet rykkede ud til slagsmål på McDonalds

THISTED:Kl. 22:09 fredag aften blev politiet kaldt ud til et muligt slagsmål på McDonalds i Thisted.

To politibiler blev sendt af sted, men betjentene fandt ikke tegn på slagsmål, da de nåede frem.

Til gengæld havde en bil været udsat for hærværk, og efter at have talt med flere personer på stedet, fandt man frem til en ulovlig kniv.

Der er tale om en 18-årig mand fra Hanstholm, der nu er sigtet for overtrædelse af knivloven.

Lidt senere på natten måtte politiets civile patrulje uddele en lignende sigtelse ikke langt derfra.

Kl. 01:01 natten mellem fredag og lørdag traf patruljen en gruppe personer i parkeringskælderen under J. P. Jacobsen Center. Den ene, en 16-årig dreng, var i besiddelse af en låsbar foldekniv.

Sådan én er ulovlig, og det resulterede i en sigtelse for overtrædelse af knivloven.