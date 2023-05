Politiet ser farlig trend med ulovlige knallerter: Jagter dem over hele Nordjylland

AALBORG:Larmende unge, der drøner afsted på deres knallerter, balancerer på baghjul, kører for hurtigt og er til gene for alle andre, er et problem, som mange kender til - især i de nordjyske oplandsbyer.

Og med det gode vejr er scootersæsonen for den slags problemer også vendt tilbage, fortæller Jess Falberg Nielsen, leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi.

- Det var også et kæmpeproblem sidste år, og det er bestemt ikke blevet bedre i år.

Nordjyllands Politi har derfor et stort fokus på knallert-problemerne for tiden, hvor det laver større aktioner rundt omkring i Nordjylland.

Og på de aktioner er der som regel ”gevinst.”

- Vi har stort set knallerter med hjem hver gang.

- Selvfølgelig kører folk også knallert på andre tidspunkter, men at de mødes, hygger sig, kører på baghjul og skal en tur på McDonald’s sammen på knallert, det hører foråret og sommeren til, siger Jess Falberg Nielsen. Arkivfoto: Lars Pauli

Laves til motorcykler

At unge piller ved knallerterne, så de kører hurtigere end de tilladte 30 km/t, er ikke noget nyt fænomen.

Til gengæld er politiet blevet opmærksom på, at en de måder, hvorpå de unge får knallerterne til at køre hurtigere, er ved at sætte en større cylinder på, end de må.

Og det er slet ikke uproblematisk.

- Jeg tror ikke, de unge mennesker tænker på, at så snart det ikke længere er 50cc, er det en motorcykel, de kører på, og så er der andre sanktionsmuligheder, forklarer politikommissæren.

Kan koste bilkørekortet

Hvis en ung bliver taget i at køre på en ulovlig knallert, bliver knallerten beslaglagt og sendt på værksted for førerens regning, så den igen kommer i lovlig stand - derudover skal vedkommende betale en bøde.

Og den bøde kan være relativt høj, hvis knallerten formelt anses som værende en motorcykel.

For hvis føreren er under 18 år, ikke har kørekort, og bliver taget på en tunet knallert, der sidestilles med en motorcykel, koster det 3500 kroner i bøde.

Operativ færdsel samarbejder med lokalstationerne og forebyggelsesafdelingen om at komme ud på kontrol på skoler, så de er der, når de unge kommer kørerende på knallert. Arkivfoto: Lars Pauli

Bliver man som ung under 18 taget to gange på en tunet knallert, der kan køre over 43 km/t, mister man ubetinget førerretten i seks måneder.

Hvis vedkommende endnu ikke har taget kørekort til bil, bliver muligheden for det også udskudt i seks måneder.

- Så der er nogle ting, som de nok ikke har tænkt over, men som de faktisk ryger ind i, hvis de begynder at pille ved cylinderne, og det er der faktisk mange, der desværre gør.