Politiet skærper grænsekontrol efter koranafbrændinger

Politiet skærper midlertidigt indsatsen ved de danske grænser på baggrund af den seneste tids koranafbrændinger og udviklingen i trusselsbilledet.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder blandt andet, at man den kommende tid vil kunne opleve "stikprøvevis grænsekontrol" ved indrejse til Danmark fra Sverige, skriver ministeriet.

Fredag morgen oplyser vagtchef hos Syd-og Sønderjyllands Politi Richard Borring til DR, at det samme gør sig gældende ved den dansk-tyske grænse.

Det er Rigspolitiet, der har truffet beslutningen om i en periode at skærpe indsatsen ved grænserne. Det er sket efter anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

- På baggrund af den løbende udvikling i trusselsbilledet har myndighederne i dag vurderet, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at styrke fokus på, hvem der rejser ind i Danmark for at imødegå de konkrete og aktuelle trusler, som Danmark står overfor, skriver Justitsministeriet.

Rigspolitiet har torsdag orienteret ministeriet om beslutningen.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som står får grænsekontrollen i Gedser og Rødbyhavn, er forventningen, at den øgede kontrol vil komme til at betyde længere ventetider for de rejsende.

- Det vil dog ikke være noget, som den almindelige borger kommer til at opleve som et stort problem. Det vil måske komme til at tage 5-10 minutter mere end normalt. Vores råd herfra er at huske sit pas og bevare det gode rejsehumør, lyder det fredag fra politiinspektør Peter Compen i en pressemeddelelse.

Den seneste tid er eksemplarer af Koranen ved flere lejligheder blevet brændt af forskellige steder i København. Også i Sverige er Koranen flere gange blevet brændt.

Koranafbrændingerne har udløst vrede mod Danmark og Sverige i mange overvejende muslimske lande.

Mandag oplyste PET i et skriftligt svar til Ritzau, at efterretningstjenesten vurderer, at koranafbrændingerne har skærpet terrortruslen mod Danmark.

- Regeringen tager den nuværende situation meget alvorligt, og den seneste tids koranafbrændinger har – som Politiets Efterretningstjeneste (PET) har sagt – betydning for det aktuelle trusselsbillede, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen fra ministeriet.

- Jeg noterer mig, at myndighederne har vurderet, at det i en begrænset periode er nødvendigt at skærpe politiets indsats ved de danske grænser af sikkerhedsmæssige grunde.

- For mig at se understreger den skærpede grænseindsats hele sagens alvor.

Politiets skærpede fokus på grænserne er trådt i kraft torsdag. Foreløbig bliver den øgede indsats opretholdt til og med 10. august.

Torsdag eftermiddag oplyste PET i et skriftligt svar til Ritzau, at flere politikredse har fået anmeldelser om, at borgere har modtaget sms'er, som opfordrer til at tage hævn efter koranafbrændingerne.

- Som tidligere oplyst er det PET's vurdering, at den negative opmærksomhed, der er på Danmark i øjeblikket, har en sikkerhedsmæssig betydning, og PET ser effekterne heraf i det aktuelle trusselsbillede.

- PET følger løbende udviklingen i trusselsbilledet og iværksætter de tiltag, som vurderes nødvendige, lød det i den forbindelse fra PET.

PET oplyser fredag morgen til Ritzau, at terrortruslen mod Danmark fortsat er i niveauet alvorlig, som er niveau fire ud af fem.

- Der er dermed ikke tale om en ændring af selve trusselsniveauet, lyder det.

/ritzau/