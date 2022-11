Politiet søger lastbilchauffør efter højresvingsuheld

THISTED:Lokalpolitiet i Thisted forsøger nu at finde frem til en lastbilchauffør, der var involveret i et højresvingsuheld i Thisted 27. oktober.

Her kom lastbilen kørende ad Ringvejen, da han ville foretage et højresving ind på Industrivej. Uheldigvis kom der i samme sekund en knallert kørende på cykelstien, og knallertføreren måtte hive hårdt i bremsen for at undgå kollision.

Knallerten væltede, men føreren kom heldigvis ikke noget til. Lastbilchaufføren stoppede og sprang ud af bilen for at se, om knallertføreren var ok, men i forvirringen fik ingen af de to udvekslet forsikringsoplysninger.

Siden har det vist sig, at knallerten pådrog sig skader ved uheldet, som skal repareres. Derfor søger politiet nu chaufføren af lastbilen, så forsikringssagen kan blive bragt i orden.

- Vi understreger, at chaufføren ikke har gjort noget kriminelt. Det er udelukkende for at få forsikringsoplysningerne på plads, fastslår politikommissær Henrik Skriver Jensen hos lokalpolitiet i Thisted.