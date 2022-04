Efter røveri på pizzeria: Politiet efterlyser vidner

AALBORG:Nordjyllands Politi efterlyser onsdag aften hjælp til at fange en røver, som onsdag aften med en kniv truede sig til kontanter i Mors Pizzeria i Vestergade i Nørresundby.

Nordjyllands Politi oplyser, at de søger efter vidner, som har været i området mellem kl. 20.45 og 21.15.

- Har du været i området og set noget mistænkeligt, hører vi gerne på 114, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Gerningsmanden beskrives som dansk, ca. 185 cm høj og iført mørkt tøj. Han havde en sort nylonstrømpe over hovedet, da han forlod pizzeriaet og løb i retning af Nørresundby centrum.

- Vi har en mistanke om, at han har stået og ventet på, at der var tomt derinde. Han var kun derinde i ca. 10 sekunder. Vi havde lynhurtigt en masse biler derovre, men vi har desværre ikke meget at gå efter. Han går muligvis let foroverbøjet, men det kan der være mange årsager til, oplyser vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.