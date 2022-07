Politiets fangst i sommerlandet: Spritbilister, streetrace og en fartglad nordmand

VENDSYSSEL:Det var ikke kun Skagen og de mange tusind gæster til Hellerup-ugen, der i uge 29 var målet for politiets færdselskontroller. Også de andre feriebyer langs øst- og vestkysten fik besøg af politiet - og i år var billedet overordnet positivt:

- I forhold til tidligere år har vi set en nedgang i antallet af berusede bilister, men også i forhold til andre færdselsovertrædelser ser vi en nedgang. Dette ser vi som et positivt tegn, og vi håber at de gode takter i trafikken vil vare ved. Tallene viser dog, at der stadig er grund til at holde øje med feriegæsternes trafikadfærd, specielt i de travle sommermåneder – så det vil vi fortsætte med, siger politikommissær Jes Falberg i en pressemeddelelse.

I alt blev det til 181 sigtelser for overtrædelser af færdselsloven. 12 af dem var for spirituskørsel og 11 for narkokørsel.

Derudover røg også et par knallerter i fælden. Nogle fik konfiskeret dele fra knallerten, og to knallerter blev helt konfiskeret med henblik på yderligere undersøgelser.

Nordmand forsøgte at flygte

Men politiet bevægede sig dog også væk fra Skagen og strandene. Blandt andet blev en streetrace-forsamling fredag aften i Skalborg ved Aalborg stoppet. Her valgte en motorcyklist sig til at køre på baghjul foran en færdselsbetjent i civil. Motorcyklisten er nu blevet sigtet.

Samme aften blev en forsøgte en 28-årig nordmand at flygte fra politiet, efter han blev målt til 164 km/t i på Hirtshalsmotorvejen. Han kørte af motorvejen ved Øster Uttrupvej, og kørte over for to røde lys, inden patruljevognen fik ham standset i Nyhavnsgade.

Udover den alt for høje fart, var der også andre grunde til, at nordmanden ikke ville tale med politiet. Han var alkoholpåvirket og havde i øvrigt ikke noget kørekort.

Selvom den omfattende kontroller i uge 29 nu er afsluttet, så fortsætter politiet med at lave færdselskontroller resten af sommeren.

- Når vi holder kontroller, handler det om at skabe tryghed og sikkerhed på vejene – det ved folk også og der er godt humør og velvilje, når vi står derude. Sommeren er ikke slut endnu – og det er vores indsats heller ikke, lyder det fra Jes Falberg.