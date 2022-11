Skal politihund aflives efter bid? Her er, hvad vi ved lige nu

SLETTESTRAND:En 32-årig kvinde blev bidt af den politihund, der fandt hende i et buskads mandag aften i forbindelse med en eftersøgning af kvinden.

Det kan Nordjyllands Politi nu konstatere, efter at have set oplysningerne fra skadestuen, der undersøgte kvinden.

- Hun er blevet bidt i armen af hunden. Det vi kan se er, at der er nogle røde mærker, der stemmer overens med et hundebid, fortæller politiinspektør Claus Danø.

Han understreger samtidig, at alt tyder på, at det er et overfladisk bid, hvor hunden har snappet.

Politi: Hun kan have slået ud efter hunden

Den 32-årige udviklingshæmmede kvinde forsvandt mandag eftermiddag fra Bofællesskabet Delfinen ved Slettestrand. Politiet indledte en stor eftersøgning, og det var altså en af politihundene, der tre timer senere fandt kvinden stærkt afkølet inde i et ufremkommeligt budskabs.

Hunden reddede dermed kvindens liv.

Politihunde er trænet til at sætte sig ned og give hals, når de finder en person. Så hvorfor bed denne politihund den 32-årige i armen?

Hunden var alene med kvinden i noget tid, inden hundeføreren kom frem til stedet. Der var altså ingen der så, hvad der skete, og den 32-årige kvinde har ikke noget sprog, så hun kan ikke fortælle, hvorfor hunden bed.

Ifølge politiet kan det skyldes kvindens frygt for hunde.

- Hun er bange for hunde. Vi vurderer, at hunden er løbet ind i buskadset, hvor hun sad fast, og så har hun slået ud efter hunden, fordi hun var bange for den, og så har hunden reageret, siger Claus Danø.

Politiinspektøren understreger, at der ikke har været andre tilfælde med den pågældende hund, hvor den skulle have bidt nogen.

Flere undersøgelser af bid

Politiet er endnu ikke færdig med undersøgelserne i sagen, og derfor kan Claus Danø endnu ikke sige, om episoden får konsekvenser for hunden.

- Vi skal først have endegyldigt undersøgt, hvor meget der er bidt, og hvor voldsomt det er, siger han.

- Hvis det er et overfladisk bid, så får det ikke nogen konsekvenser. Vi har med dyr at gøre, og hvis hunden har reageret på, at kvinden slår ud efter den, samtidig med, at det er en hund, der ikke tidligere har bidt, så får det ingen konsekvenser.

Men hvis der er tale om flere bid eller bid, der er gået igennem huden, så kan det i sidste ende betyde, at hunden skal aflives. Og så vil det også blive en sag for Den Uafhængige Politiklagemyndighed, oplyser politiinspektøren.