Politihund reddede 32-årigs liv - men bed den hende også?

SLETTESTRAND:Da en 32-årig kvinde uden sprog mandag eftermiddag kl. ca. 16 forsvandt fra Bofællesskabet Delfinen ved Slettestrand, satte Nordjyllands Politi massivt ind med både hundepatruljer, drone og helikopter i jagten på at finde hende.

Det lykkedes godt tre timer senere, da en politihund fra Nordjyllands Politi fik færten af hende og fandt kvinden stærkt afkølet dybt inde i et mørkt krat.

Sagen har nu fået et efterspil, for Nordjyllands Politi er i færd med at undersøge, om den 32-årige udviklingshæmmede kvinde i forbindelse med redningsaktionen også blev bidt af politihunden.

Det bekræfter politiinspektør Claus Danø, leder af operativ afdeling ved Nordjyllands Politi.

- Det er korrekt, at hun bliver snappet af hunden. Nu er vi ved at undersøge, hvor alvorligt det er, men jeg vil gerne sige, at det ikke er vores opfattelse, at hun er blevet skambidt, siger Claus Danø.

Claus Danø, politiinspektør ved Nordjyllands Politi og chef for politiets operative afdeling, bekræfter, at det bliver undersøgt, om en politihund gik for vidt, da en forsvundet 32-årig kvinde blev fundet. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Han bekræfter, at udgangspunktet for en politihund er, at den skal sætte sig ned og give hals, når den finder det, den er sendt ud for at finde.

Han oplyser, at Nordjyllands Politi har været i kontakt med kvindens familie for at få samtykke til at få indblik i oplysningerne fra skadestuen, som tilså kvinden, efter hun blev fundet.

Ifølge Claus Danø har politiet endnu ikke fuldt overblik over, hvad der helt præcist skete i forbindelse med, at hunden fandt frem til kvinden.

Jeg vil gerne understrege, at havde vi ikke haft hundene, så havde kvinden ikke været i live i dag. Claus Danø, politiinspektør

- Alene af den årsag, at det var mørkt, at hunden gik spor, og at den gik ind i nogen ufremkommeligt buskads. Men jeg vil gerne understrege, at havde vi ikke haft hundene, så havde kvinden ikke været i live i dag. Vi havde aldrig søgt i det område, hvor hun blev fundet, for vi var ikke kommet derind. Hun var underafkølet, havde ikke sprog og havde taget sin jakke af, som man gør, når man bliver underafkølet. Så det var et spørgsmål om tid, forklarer Claus Danø.

Hvis politiets undersøgelse af episoden afslører, at politihunden reagerede alt for voldsomt og bed kvinden til blods, er politiets holdning klar, fastslår Claus Danø.

- Så skal hun have erstatning, og hunden skal aflives. Længere er den ikke, understreger han.

Nordjyske har talt med Jakob Dahlstrøm-Kronborg, leder af Bofælleskabet Delfinen, om sagen. Han henviser til sin tavshedspligt og har ingen kommentarer.