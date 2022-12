Politividne: Tiltalte for drabsforsøg er en del af kernen i kriminel gruppe

AALBORG:Da en nu 24-årig mand i marts sidste år blev lokket i baghold og skudt i benet, var det et led i en ophedet konflikt mellem to kriminelle grupper i Aalborg. Og de to 20-årige mænd, der er tiltalt for drabsforsøg, er centrale figurer i den ene gruppering.

Det er i hvert fald anklagemyndighedens opfattelse, og det blev bakket op, da en politibetjent fra Nordjyllands Politi, onsdag vidnede i Retten i Aalborg.

I 2020 og 2021 var der en tilspidset konflikt mellem GT-gruppen på den ene side og det såkaldte London Netværk på den anden side, som resulterede i flere voldelige sammenstød på gaderne i Aalborg.

GT-gruppen består af unge med base omkring Grønlands Torv, mens London Netværket er forankret omkring Nørresundby.

Politibetjenten, der er en del af Efterretnings- og Analyseenheden, som overvåger de kriminelle miljøer i Nordjylland, forklarede i retten, at det er politiets opfattelse, at skudepisoden i Idrætsbyen på Hadsundvej blev udløst af et sammenstød mellem personer fra GT-gruppen og London Netværket på en tankstation nogle timer inden skudepisoden.

Ifølge betjenten havde det 24-årige skudoffer tilknytning til London Netværket.

Forklaringen står i kontrast til det, de tiltalte selv har forklaret under retssagen. De to 20-årige nægter ikke kun at have haft noget med drabsforsøget at gøre. De afviser også, at de er en del af grupperingen fra Grønlands Torv.

Gruppe med relationer til rockere

Nordjyske har tidligere skrevet flere artikler om de to kriminelle grupper i Aalborg og om konflikten, der især tog til i styrke i 2021.

Siden sommeren sidste år har der dog ikke været nye sammenstød mellem de to grupper. London Netværket er heller ikke så aktuelt længere, men det er GT-gruppen stadig, forklarede politibetjenten i retten.

GT-gruppen er også den mest slagkraftige. Som navnet antyder, så har de base omkring Grønlands Torv og består af personer, der enten er i familie, eller som har kendt hinanden siden barndommen.

Gruppen er sat i forbindelse med narkosalg, gaderøverier og afpresning, forklarede politibetjenten.

Selvom gruppen er løst organiseret, og ikke betegnes som en bande, så er politiet begyndt at se, at gruppen benytter sig at såkaldte tags på sociale medier og håndtegn i musikvideoer på YouTube, forklarede politibetjenten.

Derudover har GT-gruppen gode relationer til rockergruppen Bandidos, hvor tidligere medlemmer af GT-gruppen nu er en del af rockergruppen.

London Netværket - som er politiets arbejdstitel for gruppen - er en noget mindre gruppe og består mere af personer, der har nogle interessefællesskaber.

Én af de interesser er narkosalg, og ifølge politiet er det blandt andet det, der udløste konflikten mellem de to grupper.

Bande eller gruppering Politiet bruger forskellige betegnelser for kriminelle miljøer. Nogle er bander, andre er grupperinger eller blot et netværk. Men hvad er forskellen på de tre grader af kriminelle grupper? Bander: En bande er f.eks. Hells Angels, Satudarah eller LTF. Altså et kriminelt miljø med et struktureret hierarki og formel ledelse og faste medlemmer. En bande har et officielt navn, som de både indadtil og udadtil signalerer med f.eks. rygmærker, logo og andre symboler. Gruppe: En gruppe har en løs struktur uden en egentlig ledelse og hierarki. Den består typisk af en kerne af personer, men omkring dem er der en række personer med en løs tilknytning. En gruppe har typisk ikke et officielt navn eller symboler. GT-gruppen er dog begyndt at adoptere navnet. Netværk: Et netværk er personer, der har relationer til hinanden og som mere ad hoc arbejder sammen om kriminalitet. Her er der altså ikke nogen fast tilknytning til hinanden. Nordjyllands Politi VIS MERE

Nægter drabsforsøg

Sagen mod de to 20-årige mænd handler om skudepisoden i Idrætsbyen på Hadsundvej 21. marts sidste år omkring klokken 00.30. Her blev den nu 24-årige mand og en anden mand lokket i baghold af en gruppe på omkring 10 mænd, der omringede den 24-åriges bil, og affyrede flere skud mod bilen.

Den 24-årige blev ramt i benet og blev efterfølgende hevet ud af sin bil, beordret ind i en anden bil og derefter kørt til to forskellige skovområder, hvor han blev holdt fanget nogle timer.

De to tiltalte har erkendt at have været på gerningsstedet, men de afviser begge at have haft noget med skyderiet at gøre.

Den ene af de tiltalte har forklaret, at han kun var på stedet for at mødes med den anden tiltalte, der pludselig kørte efter en anden bil, der også ankom til stedet. Ifølge den 20-årige så han ikke, hvad der skete, men blev bange og stak af, da han hørte skud.

Den anden tiltalte har erkendt, at han var med til at lokke de to mænd i et baghold sammen med nogle andre. Men ifølge ham var planen kun, at de skulle tæske de andre mænd.

Hans job var at spærre vejen for den 24-årige og passageren - der nåede at flygte fra stedet - men pludselig begyndte nogle af de andre mænd, der var med til bagholdet, at skyde, forklarede han.

Fire mænd ville befri tiltalt

Retssagen mod de to 20-årige begyndte 14. november og udviklede sig efter få dage dramatisk uden for retten.

Da en af de to tiltalte var på vej tilbage til arresten efter et retsmøde, forsøgte fire mænd - ifølge politiet - at befri den tiltalte fra fangetransporten.

Det skete på Vesterbro ved Kong Christians Allé midt i Aalborg, hvor en bil spærrede vejen for fangetransporten, og en maskeret mand steg ud af bilen med en genstand i hånden og gik frem mod fangetransporten.

Personalet fra kriminalforsorgen slap dog væk ved at køre op på cykelstien, og de fire mænd blev anholdt tre kvarter senere i samme bil.

De fire mænd blev senere varetægtsfængslet sigtet for forsøg på fangeflugt.

Der forventes at falde dom i skudsagen i næste uge.