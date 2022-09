Professionelle tyve stjal iPhones fra gæster i nattelivet - én fejl fældede dem

AALBORG:To rumænske mænd er torsdag blevet dømt for stribevis af mobiltyverier i nattelivet i Aalborg og Aarhus som led i organiseret kriminalitet.

Over seks weekender fra februar til april lykkedes det de to mænd - der er henholdsvis 37 og 41 år - at stjæle hele 88 iPhones fra intetanende gæster i nattelivet.

Telefonerne havde en samlet værdi på omkring 523.000 kroner, og de skulle alle sendes til en bagmand i Rumænien.

Men en enkelt fejl hos de ellers meget professionelle tyve endte med at fælde dem.

Professionel tyv

Den ene halvdelen af duoen - den 37-årige mand - er nemlig professionel tyv, fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Han rejser rundt i Europa med det ene formål at stjæle ting, der kan sendes til bagmænd i Rumænien. Det har indtil videre kostet ham domme i Tyskland, Norge og også tidligere i Danmark.

Det var også den 37-årige, der var den mest aktive under de seneste tyvetogter. Han tog i byen i Aalborg og Aarhus, hvor han målrettet gik efter nyere iPhones, som han fik listet op af tasker og lommer.

Og han var så god til det, at ingen bemærkede noget som helst, lød forklaringen i retten fra flere af dem, der havde fået stjålet deres telefon, fortæller Thomas Klingenberg.

Efter telefonerne var stjålet, sørgede den 37-årige for at slukke dem med det samme, så de ikke kunne spores via Find My iPhone. Derefter gik han ud af diskoteket og gemte dem i en baggård, hvor den 41-årige medgerningsmand så samlede dem op, fortæller anklageren.

Mistænkelig pakke i lufthavn

Men om natten 10. april glemte den 37-årige at slukke en af telefonerne, og så var politiet klar til at slå til. Ved hjælp af Find My iPhone kunne politiet se, at telefonen befandt sig i en lejlighed i Nørresundby.

Politiet rykkede hurtigt ud til lejligheden, hvor de fandt den 37-årige, der sad på en pakke staniol. Politiet fandt også telefonerne, der allerede var pakket ind i staniol, fortæller Thomas Klingenberg.

Der var dog en grund til, at politiet var klar til at slå til den dag.

For de var allerede på sporet af de to rumænere. Tidligere var en mistænkelig pakke i Københavns Lufthavn nemlig blevet opdaget. Pakken indeholdt 21 iPones, der var pakket ind i staniol.

Det blev mere mistænkelig, fordi pakken var afsendt fra Føtex i Nørresundby til en adresse i Rumænien, men afsenderen på pakken var et ægtepar fra Dragør.

Base i Nørresundby

Da politiet kiggede nærmere på sagen, viste det sig, at ægteparret ikke havde noget med pakken at gøre, og at modtageren i Rumænien var mor til den 37-årige.

Efter den 37-årige var blevet anholdt, fandt politiet også en del korrespondance mellem ham og moren omkring de stjålne telefoner.

Den 41-årige mand blev anholdt senere, efter politiet genkendte manden på videoovervågningen fra nattelivet.

Det viste sig senere, at manden havde lejet en lejlighed på Thistedvej i Nørresundby, som fungerede som base for duoens tyvetogter, fortæller Thomas Klingenberg.

Fængsel og udvisning

Den 37-årige mand blev idømt halvandet års fængsel og blev udvist af landet i 12 år. Den 41-årige fik et års fængsel og udvisning seks år.

Den 41-årige har under hele sagen nægtet ethvert kendskab til tyverierne, og i stedet forklaret, at han blot har været med for at samle flasker.

Den 37-årige har erkendt de fleste tyverier, men nægtet at det skete i forening med den anden mand.

Begge valgte at modtage deres domme.