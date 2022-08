Psykisk syg mand hørte stemmer: Angreb sin mor med samuraisværd

BRØNDERSLEV:Det var stemmer, der i januar fik en 20-årig psykisk syg mand til at angribe sin egen mor med et samuraisværd.

Det forklarede manden i Retten i Hjørring, da han tirsdag blev idømt en behandlingsdom, fortæller anklager Frederik Nielsen.

Det voldsomme angreb på moren - en 57-årig kvinde - skete 27. januar på hendes og sønnens fælles bopæl i Brønderslev. Her tog den unge mand et samuraisværd og snittede moren i ryggen og efterlod et cirka 25 centimeter langt snitsår.

Den 57-årige kvinde fik tilkaldt hjælp, og sønnen blev anholdt på adressen kort tid efter. Kvinden var ikke i livsfare.

Under efterforskningen af sagen har den 20-årige ikke ønsket at udtale sig, men da sagen kom for retten, valgte han at tilstå.

Og her forklarede han altså, at der var stemmer i hans hoved, der sagde, at han skulle gøre skade på sin mor, fortæller Frederik Nielsen.

Den 20-årige modtog dommen, og han er fortsat varetægtsfængslet i surrogat efter dom.