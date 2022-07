Rækkehus stod i brand - person hårdt medtaget af røg

SVENSTRUP:Et rækkehus i Svenstrup brød søndag lige omkring middag i brand. Nordjyllands Beredskab fik meldingen 11.14 og var kort tid efter fremme på adressen.

Den mandlige beboer opholdt sig i stueetagen, da branden startede, men forsøgte selv at slukke branden.

- Det betød, at han har fået en del røg. Han er ved at blive tjekket for røgforgiftning, lyder det fra indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab, Anders Brosbøl.

Et rækkehus i Svenstrup brød søndag i brand. Foto: Jan Pedersen

Brandvæsnet fik hurtigt kontrol med branden, som var startet på 1. salen i husets soveværelse.

Soveværelset er helt udbrændt, mens den resterende del af huset er hårdt medtaget af røg- og sodskader, oplyser indsatslederen.

Nordjyllands Beredskab rykkede ud med syv mand, en sprøjte og en tankvogn.

Brand i rækkehus.