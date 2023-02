Redningsaktion på Limfjorden: Lå i vandet i tre timer

AGGER:Tre surfere drog søndag ud på Limfjorden nær molen i Krik, men tre timer senere var det kun to af dem, der kunne komme i land ved egen hjælp.

- Efter halvanden time på fjorden fik den ene surfer ødelagt sit udstyr, og de to, han fulgtes med, forsøgte at hjælpe ham i land. Men på grund af vinden drev de længere og længere ud i Krik Vig, så efter endnu halvanden time måtte de to opgive og sejle ind til Krik Mole, hvor de ringede 112, fortæller Benny Friis Gade, stationsleder ved Agger Redningsstation, der hører under Kystredningstjenesten.

Så gik alarmen ved Agger Redningsstation, hvor syv mand smed alt, hvad de havde i hænderne, for at komme den nødstedte til undsætning.

- Det er folk, der går hjemme, og den ene tog sågar fra sin egen mors 70-års fødselsdag for at hjælpe, fortæller Benny Friis Gade.

Alarmopkaldet blev ringet ind kl. 12.16, og de syv redningsmænd skulle blot bruge 13 minutter på at køre hjemmefra, iføre sig redningsdragter, køre til slæbestedet og sætte båden i vandet, inden de fik fysisk kontakt med de to surfere, der havde slået alarm, og endelig fik eftersøgt og lokaliseret surferen ude i Krik Vig, reddet ham ombord i båden og bragt til land.

Kl. 12.29 havde surferen og redningsholdet atter fast grund under fødderne.

- Det kan vi vist godt være stolte af, konstaterer Benny Friis Gade om hændelsesforløbet.

Han fortæller, at en betragtelig del af udkaldene, som Agger Redningsstation tager sig af, vedrører surfere og badene, hvoraf surferne er i klart overtal i de kolde måneder.

- Surferen kom med ind på redningsstationen og fik et langt, varmt bad og en kop kaffe, og så var han ved at være varmet op igen. Han var slidt op, men var ikke kommet noget til i øvrigt, tilføjer Benny Friis Gade.

Ved søndagens aktion var redningsbåden så hurtig til at lokalisere surferen, at det ikke blev nødvendigt at tage redningsstationens bil med varmesøgende kamera i brug. Det er ellers to værktøjer, der supplerer hinanden godt, når det kommer til at lokalisere og redde personer ude på vandet, fortæller Benny Friis Gade:

- Det kan være svært at se nogen, der bare ligger med hovedet over vandet. I det her tilfælde kunne vi ikke se surferen inde fra land, fordi solen spejlede sig i vandoverfladen, og der kunne det varmesøgende kamera have hjulpet til at lokalisere ham. Men da vi fik redningsbåden ud, og de fik lidt en anden vinkel på væk fra solen, fik de hurtigt øje på ham, siger stationslederen.