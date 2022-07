Region: Vi forventer, nordjyder kan få brug for hjælp

NORDJYLLAND:I kølvandet på det frygtelige angreb søndag aften i indkøbscentret Fields på Amager tilbyder Region Nordjylland nu krisestøtte for nordjyder, som enten var til stede i eller omkring indkøbscentret søndag aften, hvor en 22-årig mand skød og dræbte tre mennesker og sårede andre fire alvorligt.

Det meddeler region mandag morgen i en pressemeddelelse.

Jan Mainz, direktør for Kvalitet og Patientsikkerhed i Psykiatrien i Region Nordjylland, forventer, at der er nordjyder, som kan få behov for professionel hjælp

- Derfor etablerer vi den her mulighed for at henvende sig, så det bliver nemt for dem at række ud efter hjælpen. Der vil blive taget godt hånd om de personer, der måtte henvende sig, siger Jan Mainz.

Det er psykiatrien i Region Nordjylland, der har etableret et psykosocialt beredskab, hvorfra der nu tilbydes professionel hjælp til at håndtere eventuelle reaktioner i kølvandet på den voldsomme hændelse.

Regionens tilbud gælder nordjyder, der var til stede i og omkring Fields, og dermed var direkte berørte af de voldsomme hændelser samt pårørende til skadelidte personer.

Etableringen af det psykosociale beredskab i Region Nordjylland er henvendt til de nordjyder, som eksempelvis kommer hjem mandag eller senere, og som var direkte berørte af hændelserne.

Helt konkret vil personer, der ringer til beredskabet, hurtigst muligt blive sat i kontakt med sundhedsprofessionelle tilknyttet Psykiatrien i Region Nordjylland, oplyser regionen.

Nordjyske har tidligere mandag morgen talt med Offerrådgivningens nordjyske vagttelefon. På det tidspunkt havde ingen ringet for at få hjælp.