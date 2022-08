Rekordfå indbrudstyve i Nordjylland: - Jeg tror, mange har fået et reelt arbejde i stedet

NORDJYLLAND:Så er der - igen - sat ny bundrekord i indbrud i Nordjylland. Denne gang er det sommerindbruddene, der når et nyt og positivt lavpunkt.

Denne gang er det dog bemærkelsesværdigt, at antallet af indbrud er faldet yderligere på den anden side af to års coronanedlukninger, som ellers er blevet nævnt som den primære årsag til faldende indbrudstal.

Men med blot 52 indbrud i juli i hele Nordjylland i år mod 71 i 2021 og 157 i 2020, så kan coronasitutationen ikke længere tilskrives hele æren.

Leder af berigelsesafdelingen i Nordjyllands Politi, politikommissær Ulf Munch Sørensen, mener, der er flere forklaringer på den positive tendens. Blandt andet at flere indbrudstyve har kastet sig over nye kriminalitetsformer.

Men politikommissæren peger også på, at nogle tyve simpelthen har fundet ud af, at det ikke kan svare sig at være på den forkerte side af loven.

- Jeg tror, at mange simpelthen har fået et reelt job her under opsvinget og nu tjener deres penge på legal vis i stedet, siger han.

Men også et øget fokus på de såkaldte omrejsende kriminelle kan være en årsag. I år er der nemlig noget, der tyder på, at de fleste indbrud er begået af danske tyve, fortæller Ulf Munch Sørensen.

- Vi har et godt samarbejde med de andre kredse og er ekstra opmærksom, når der er omrejsende kriminelle på spil, siger han.

Politiets indsats fortsætter

Selvom der er meget få indbrud, skruer politiet ikke ned for indsatsen med at bekæmpe indbrud, understreger politikommissæren.

- Det er selvfølgelig positivt, at vi i år har et historisk lavt antal indbrud. Men 52 er jo stadig for mange, og det er krænkende for den enkelte – og det skaber utryghed, når man som borger oplever, at ens private hjem er rodet igennem af fremmede. Derfor skal antallet af indbrud ned, siger han.

- Vores indsats skruer vi ikke ned for. Tværtimod. Vi fastholder trykket på vores kendte indbrudstyve, ligesom vi i samarbejde med de andre politikredse holder fokus på det, vi i politiet kalder for omrejsende kriminelle.