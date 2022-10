Ren "Olsen Banden": Tyve skar hul i kælderdøren og tømte pengeskab

NYKØBING:Mandag mellem kl. 10:30-12:30 slog ukendte gerningsmænd til mod en villa på Lundkjærvej.

I ren Olsen Banden-stil har tyvene først skåret hul i en kælderdør for at komme ind i huset, oplyser Skive Politi.

Tyvene har derefter færdedes i hele huset, hvor det lykkedes dem at lokalisere ejerens pengeskab.

Pengeskabet er brud op ved hjælp af en nedstryger. Indholdet talte blandt andet to aflåste pengekasser, som tyvene har fjernet fra skabet og derefter opbrudt for at stjæle indholdet.

I alt er der stjålet godt 18.000 kr. i kontanter, fortæller Skive Politi.