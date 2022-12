Rudolf på springtur: Stjålet rensdyr er vendt hjem

OPDATERET kl. 10.00: Rensdyret er genfundet i god behold

NYKØBING:Det lød lidt som et afsnit af en julekalender halvvejs inde, hvor situationen for alvor spidser til og julen bringes i fare. Kommer julemandens kane overhovedet ud at køre i år?

Torsdag morgen udgik en opsigtsvækkende efterlysning fra lokalpolitiet i Thisted, da en tyv onsdag aften mellem kl. 21.40-21.50 havde gjort indhug i juleudsmykningen i gågaden i Nykøbing.

Det stjålne? Et rensdyr på ski.

Handelschef Lisbeth Thrysøe blev orienteret om tyveriet onsdag aften, og hun tog hastigt på en køretur rundt i byen for at se, om rensdyret skulle vise sig.

- De kan ikke komme langt med sådan et rensdyr, fortæller hun om figuren, der er 130 cm høj og 60 cm bred.

Det lykkedes ikke i første omgang at lokalisere den forsvundne Rudolf, og derfor tog Lisbeth Thrysøe hjem og lavede et harmdirrende opslag på facebooksiden for "Mors Handel".

- På det tidspunkt havde vi fået billeder tilsendt af tyvene, og selvom det var ret sent på aftenen, så fik opslaget meget opmærksomhed. Vi offentliggjorde ikke billederne eller gav andre oplysninger om tyvene, men alligevel var der hurtigt to unge mennesker, der ringede til mig, fortæller Lisbeth Thrysøe.

Den ene af henvendelserne kom fra en ung, der vidste, hvem tyvene var, og den anden kunne oplyse, at personen havde set det forsvundne rensdyr på rutebilstationen.

- Jeg skyndte mig derned sammen med formanden (Mors Handels formand Michael Hansen), og ganske rigtigt stod rensdyret på rutebilstationen. Den var heldigvis i god behold, vi havde jo frygtet, om den var blevet ødelagt eller smidt i havnen, siger Lisbeth Thrysøe.

Rensdyret kunne uden videre puttes i bilen og returneres til sit udgangspunkt, hvorfra det atter kan være med til at sikre den gode julestemning i gågaden.

- Vores juleudsmykning betyder meget for os i vores lille by, og vi får mange positive reaktioner fra de handlende, så det var dejligt, at vi fik rensdyret tilbage på plads, siger hun.