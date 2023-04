Revisor snød sit eget firma for millioner

HJØRRING:En revisor brugte sine økonomiske talenter til at snyde sit eget firma for 2,5 millioner kroner.

Tirsdag sad den 35-årige så på anklagebænken i Retten i Hjørring, hvor han blev dømt for mandatsvig over en periode på fire år fra 2016 til 2020 igennem sit arbejde i et revisorfirma i Hjørring.

Det var nu ikke den mest indviklede metode, revisoren brugte. Han skrev nemlig bare sit eget kontonummer på fakturaer til kunder, som i stedet for at betale firmaet for revisorarbejdet, udvidende overførte betalingen til den 35-åriges konto.

Og det løb altså op i hele 2,5 millioner kroner, inden firmaet opdagede det i 2020 og meldte den 35-årige til politiet.

I retten lagde den 35-årige alle kortene på bordet og tilstod mandatsvig, oplyser anklager Jette Rubien.

Det udløste en straf på halvandet års fængsel, der dog blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Under retssagen forklarede den 35-årige, at han snød sit firma for de mange penge, fordi han led af ludomani, fortæller Jette Rubien. Revisoren har efterfølgende betalt en stor del af pengene tilbage til firmaet.

Han valgte at modtage dommen.