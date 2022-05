Opråb fra sikkerhedsvagt: Forældre, hold jeres mindreårige væk fra Gaden

AALBORG:Det kan være noget af en rotterede at holde styr på alt det, der sker uden for et diskotek, når man som dørmand er på arbejde.

Unge under 18 år, der forsøger at distrahere dørmanden, så en anden kan spurte ind på diskoteket for en stund, eller de kravler over rækværket. Andre der har "glemt" sit sygesikringsbevis eller kørekort eller prøver at snyde sig ind med et lånt. Sidstnævnte betegnes som dokumentfalsk og kan sætte en stopper for et ungt menneskes karriere med en plet på straffeattesten.

Derfor har dørmand, Mogens "Mugge" Kiærbye Nielsen, lavet et opslag, hvor han beder forældre til børn under 18 år om at holde bedre øje med deres børn. For nu går dørmænd og politiet "all in" på at stoppe de unges behov for at snyde sig ind, skriver Mogens Kiærbye Nielsen i en direkte appel til forældrene.

- Vi døjer rigtig meget med jeres unge i nattelivet. De gør efterhånden alt for at komme ind på diskotekerne. Jeres børn fremviser id, der ikke er deres eller forfalsket. Det betragtes som dokumentfalsk og vil give en plet på straffeattesten, skriver dørmanden.

Mogens "Mugge" Kiærbye Nielsen kalder sig hellere servicemedarbejder end dørmand og ønsker at sikre, unge under 18 år ikke ender med pletter på straffeattesten. Privatfoto

Han advarer også forældrene om, at deres børn får bøder på op til 5000 kroner, hvis de færdes i Jomfru Ane Gade efter klokken 24 fredag og lørdag nat.

Mere fulde

Hos Nordjyllands Politi er Operativ Efterforskning ( i gamle dage uropatruljen ) altid tilstede i nattelivet i Jomfru Ane Gade, og her bekræfter leder Per Jørgensen, at der er en tendens til, at de unge opfører sig anderledes, når de er i byen end eksempelvis før de første coronanedlukninger.

- For det første fornemmer jeg og mine folk derude, at de drikker sig meget mere fulde end tidligere, og de har svært ved at styre sig. Jomfru Ane Gade er meget mere ulækker med bræk og tis end før i tiden, siger Per Jørgensen, der som chef hører fra sine folk i Gaden, at der er sket en generel holdningsændring blandt de unge, som ikke per automatik følger anvisninger fra myndighedspersoner som dørmænd og politi.

Efter klokken 24 må unge under 18 år ikke opholde sig i Jomfru Ane Gade. Det kan straffes med bøde på 2000 kroner. Foto: Bente Poder

- De oplever en større ligegyldighed over for myndighederne. Du unge vil diskutere længe og mere højlydt og påtrængende og efterkommer ikke påbud om eksempelvis at gå hjem fra Gaden, når klokken er 24, siger Per Jørgensen.

Hvis det sker, så bliver der ringet hjem til forældrene.

- De mener, de har ret til at være der, måske får de sagt, de kender en advokat, eller at deres far er vigtig. De prøver at skræmme politiet, men det virker selvfølgelig ikke, siger Per Jørgensen, der glæder sig over, at der er en indsats fra alle parter.

- I samarbejde med restauratører og myndigheder vil en fælles fokus på området have en stor effekt, siger han.

Ringer til politiet

Når dørmændene tilbageholder unge under 18, der enten viser falsk id eller befinder sig i Gaden efter midnat, så bliver der ringet efter politiet. Men kun hvis det er grelt, siger Mogens "Mugge" Kiærbye Nielsen.

Politiet er altid tilstede i Gaden. Ikke altid i uniform. Foto: Bente Poder

- Vi ringer jo ikke til politiet med det samme, men når de prøver igen og igen, så er vi nødt til at bede politiet tage sig af det. For værtshuset får jo en bøde eller kan i værste fald miste spiritusbevillingen, hvis myndighederne finder mindreårige indenfor, siger dørmanden, der allermest ser sig selv som en form for støtte til gæsterne på en given aften.

- Vi er der ikke som dørmænd af den gamle skole. Vi ser os mere som servicemedarbejdere, og det er også derfor, vi appellerer til de unges forældre om at holde øje med dem. For det nemmeste er da at tilkalde politiet hver gang, vi har en ung, der forsøger at snyde. Men det kan være dyrt for en ung med en plettet straffeattest. Så derfor er det min opfordring til forældrene om at forklare de unge, hvad konsekvensen kan være ved og snyde med id'er, siger Mogens "Mugge" Kiærbye Nielsen.

- Gør jeres unge mennesker en kæmpe tjeneste og tag en snak med dem, så de ved, hvad der sker, hvis de bliver taget i disse handlinger.