Røver stak ikke af - men ventede på at politiet kom

FREDERIKSHAVN:En 31-årig mand begik fredag middag røveri mod Rema 1000 på Kragholmen i Frederikshavn. Men i stedet for at flygte fra stedet med udbyttet, blev han i butikken og ventede på at politiet nåede frem.

Det var klokken 13.05, at den 31-årige gik ind i butikken og med en kniv truede ekspedienten til at udlevere kassebeholdningen.

Da han havde fået pengene, blev røveren stående i butikken, hvor han talte lidt med både kunder og personale, og i øvrigt var helt rolig, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Efter fem minutter ankom politiet til Rema 1000, og den 31-årige blev anholdt uden dramatik.

Det noget atypiske røveri gør også, at politiet har en formodning om, at den 31-åriges formål var noget helt andet end at begå røveri.

- Vi ser selvfølgelig med alvor på sagen, og manden er også sigtet for røveri, men vi betragter også sagen som et råb om hjælp, siger Peter Skovbak.