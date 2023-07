Røveren havde gevær med - ofret dybt rystet

ØSTER BRØNDERSLEV: Indenfor få dage er to ældre mænd i 70'erne blevet overfaldet og røvet i deres eget hjem af en bevæbnet gerningsmand, og på trods af en intens efterforskning, har Nordjyllands Politi ikke fået et gennembrud i de to alvorlige sager.

Derfor appellerer politiet nu offentligheden om nye oplysninger, der kan føre til en opklaring.

- Hjemmerøveri er en meget alvorlig sag, og dybt rystende for de ofre, som gennemlever det. Gerningspersonens adfærd ligner meget den fremgangsmåde, som vi også så i forbindelse med hjemmerøveriet mandag 24. juli. Vi har derfor grund til at antage, at der kan være tale om samme person, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg, som er ansvarlig for efterforskningen.

Efterforskningsleder Niels Kronborg håber på tip fra offentligheden, der kan føre til opklaringen af hjemmerøverierne. Arkivfoto: Claus Søndberg

Det første hjemmerøveri skete 24. juli kort før middag på en landejendom nær Flauenskjold, og fire dage senere gik det så ud over en anden mand i 70'erne på en landejendom mellem Øster Brønderslev og Klokkerholm.

Her lå den ældre mand og sov til middag i sin seng, da det kl. 13.15 bankede på hans dør.

- Da han hørte støj i sin entre, råbte han, at personen bare skulle komme ind. Umiddelbart derefter stod en, for offeret, ukendt person foran hans seng, fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

Gerningspersonen medbragte et oversavet jagtgevær – og stående foran sit offer forlangte den pågældende så dankort samt penge. Intet skete, imidlertid, hvilket medførte, at gerningspersonen selv fandt offerets pengepung i en skuffe, hvorfra der blev taget kontanter.

Gerningsperson tog ligeledes efterfølgende en mobiltelefon op fra offerets brystlomme – hvorefter gerningspersonen forlod stedet med kontanter og telefon.

Offeret har givet følgende signalement af gerningsmanden:

Cirka 30-35 år gammel, 180-190 cm høj, lys i huden og dansk af udseende, kort og sort hår samt muskuløs af bygning. Han var iført mørk kasket, solbriller og lyst tøj. Pågældende talte desuden dansk uden dialekt.

Offeret så ikke, hver gerningspersonen kom fra, eller hvor den opgældende forsvandt hen efter forbrydelsen.

- Men han hørte dog - kort efter at personen havde forladt huset - en bil starte, hvorfor gerningspersonen kan have været kørende til og fra stedet i et køretøj, oplyser Niels Kronborg.

Vicepolitiinspektøren pointerer videre, at politiet siden anmeldelsen og hen over weekenden har iværksat en række relevante undersøgelser i sagen, herunder afhøringer, forhøringer, undersøgelser på gerningsstedet samt søgning efter muligt overvågningsmateriale.

- Men desværre har vores efterforskningsskridt endnu ikke frembragt oplysninger om gerningspersonen, herunder om dennes færden før og efter det forbrydelsen. Vi er derfor meget interesseret i oplysninger, hvis nogen borgere har set noget mistænkeligt fredag omkring gerningstidspunktet på – eller som i øvrigt kan bidrage med oplysninger til sagens opklaring.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Offeret led ingen fysisk overlast ved røveriet, men blev efterladt dybt rystet.