Rumæner var del af tyvebande: Lænsede kreditkort for vildt beløb

NORDJYLLAND:En 56-årig rumænsk mand er tirsdag blevet dømt for omfattende tyveri og misbrug af dankort. 55 personer - især ældre borgere - blev ofre for en rumænsk tyvebande, og de mistede tilsammen 614.000 kroner.

Rumæneren tilstod at have være en del af de mange tyverier og svindelnumre, da han sad på anklagebænken i Retten i Hjørring, og han blev idømt to års ubetinget fængsel samt udvisning af landet for bestandigt, oplyser anklager Linda Vestergaard.

I retten forklarede den 56-årige, at han ikke var alene om de omfattende tyverier og kreditkortsvindel, der skete mellem april 2021 til oktober 2022.

Slog til i butikker

Han forklarede, at han og de andre mænd planlagde deres tyvetogter i Rumænien, og at de tog Danmark med det ene formål at begå tyverierne. Det skete over flere omgange, og de rejste derfor jævnligt frem og tilbage, fortæller anklager Linda Vestergaard.

Fremgangsmåden var den samme hver gang. Tyverierne skete i en butik, hvor rumænerne udså sig et offer og stjal vedkommendes pung, uden at nogen opdagede noget.

I retten forklarede den 56-årige, at det altid var en af de andre mænd, der stjal pungen, og at det var ham, der efterfølgende hævede kontanter på nogle af kreditkortene. Det lykkedes i flere tilfælde, fordi koden til kreditkortet lå i pungen, fortæller Linda Vestergaard.

Sag startede i Nordjylland

De mange tyverier og svindelnumre blev begået over hele landet. I Nordjylland slog tyvebanden til i Sæby, Brønderslev, Hjørring, Hobro og Aalborg.

Det var Nordjyllands Politi, der først kom på sporet af de rumænske mænd, og det var også den nordjyske efterforskning der i sidste ende førte til, at den 56-årige blev anholdt.

Det skete i december 2022, da politiet fik nys om, at han igen var i Danmark, fortæller anklageren.

De øvrige gerningsmænd er endnu ikke sigtet i sagen.